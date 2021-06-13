Бывшие воспитанницы Березковской школы-интерната в Николаевской области рассказали о частых случаях абортов в учреждении, они говорят, что именно директор принуждала избавляться от детей.

Об этом идет речь в статье Hromadske «За закрытыми дверями». Как скандал с абортом в интернате в Николаевской области вскрыл глубокие проблемы системы.

— Я тоже забеременела, когда выпускалась. Думала, что воспитаю ребенка, и парень был не против. Но потом Зина Владимировна (директор, — ред.) вызвала меня в кабинет и начала давить. Говорила, что я умная девочка, что мне не нужен этот ребенок, надо учиться, что я не должна погубить свою жизнь таким образом. И что надо делать аборт. Что я девушка легкого поведения. Они для меня были авторитетом, поэтому я их послушала, — рассказывает выпускница интерната Снежана.

Она вспоминает, что процедура якобы была неофициальной, а заявление она писала уже после нее.

— Меня сначала ничего не просили. А уже потом Зина Владимировна позвала в кабинет и сказала написать заявление, чтобы у нее не было проблем. Я сказала, что отказываюсь. Она настаивала, и я в слезах написала. Мне диктовали, а я писала, — говорит Снежана.

Еще одна бывшая воспитанница, Анна Татуревич, также вспоминает несколько абортов в учреждении.

— При мне были не только аборты, но и искусственные роды. Я была классе в шестом, и девочка ходила с животом. Затем ее увезли и привезли уже без живота. Она хотела ребенка оставить, к тому же была совершеннолетней, просто училась в 11 классе. Но, в конце концов — моральное давление со стороны воспитателей, Зинаиды Владимировны. Она старалась держаться, скрывать, но ей сделали искусственные роды, — говорит Анна.

— Когда я была в четвертом классе и дружила с девушкой из 11-го, то ее тоже заставили сделать аборт — это она мне точно говорила. Еще одна девочка была, она тоже сделала и была вся в слезах. Но заставляли ли ее — это только она может сказать. Но слухи были, что заставили, — вспоминает Виктория Евтушенко.

Бывшая помощница воспитателя Оксана Фарфорей тоже упоминает об абортах в заведении:

— Это было там, как «Добрый день». Их клали в изолятор, давали таблетки. У кого как проходило. У кого-то могли быть последствия — кровотечение, температура, тошнило. Но очень мало было случаев, когда отвозили в больницу. И я знаю, что у некоторых девушек до сих пор проблемы в семьях, потому что они не могут иметь детей.

Глава правления «Украинской сети за права ребенка» Дарья Касьянова, которая более 10 лет занимается интернатами, говорит, что аборты в таких заведениях — действительно распространены.

— На моей практике было такое, что им делали искусственные роды. Потому что это был поздний период, — говорит Дарья Касьянова.

Еще одна выпускница, Лариса Диренко говорит, что девушки беременели, так как не были подготовлены к жизни: «Они не понимали, чего не надо делать, какие могут быть последствия. Нас этому не учили».

Ране сообщалось, что сотрудники Березковского учебно-воспитательного комплекса «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней» Николаевского областного совета заставили 16-летнюю воспитанницу прервать беременностьнесмотря на то, что она хотела оставить ребенка.