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В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за минувшие сутки, 13 июня, привили 203 человека. Из них — 97 человек получили первую дозу вакцины и 106 — вторую.
Об этом свидетельствует данные МОЗ, передают НикВести.
Всего в регионе вакцинировано 60 371 человек.
В Украине за последние сутки было вакцинировано от коронавируса 22 219 человек, из них первую дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы — 1892.
Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 3480, наименьшее в Прикарпатье — 32.
В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов прививки.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. В антилидерах и Николаевская область.
В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за минувшие сутки, 13 июня, привили 203 человека. Из них — 97 человек получили первую дозу вакцины и 106 — вторую.
Об этом свидетельствует данные МОЗ, передают НикВести.
Всего в регионе вакцинировано 60 371 человек.
В Украине за последние сутки было вакцинировано от коронавируса 22 219 человек, из них первую дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы — 1892.
Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 3480, наименьшее в Прикарпатье — 32.
В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов прививки.
Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. В антилидерах и Николаевская область.