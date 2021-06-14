В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за минувшие сутки, 13 июня, привили 203 человека. Из них — 97 человек получили первую дозу вакцины и 106 — вторую.

Об этом свидетельствует данные МОЗ, передают НикВести.

Всего в регионе вакцинировано 60 371 человек.

В Украине за последние сутки было вакцинировано от коронавируса 22 219 человек, из них первую дозу получили 20 327 человек, полностью иммунизированы — 1892.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 3480, наименьшее в Прикарпатье — 32.

В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 162 мобильные бригады и 205 пунктов прививки.

Напомним, за минувшие сутки в Украине выявили 420 новых случаев коронавируса. В антилидерах и Николаевская область.