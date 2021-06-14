По состоянию на понедельник, 14 июня, в Николаевской области зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. 72 человека выздоровели за сутки.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 69483 (+42) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 44065 (+23);

Первомайск - 3014 (+4);

Южноукраинск - 2011;

Вознесенск - 1851;

Очаков - 1294.

На других административных территориях зарегистрировано 15 пациентов с коронавирусной болезни.

Кроме того, всего выздоровели — 66 966. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1822.

С начала пандемии в регионе зафиксировано случаев ковида у 2380 (+0) медработников.

Напомним, в Николаевской области за минувшие сутки, 13 июня, привили 203 человека. Из них — 97 человек получили первую дозу вакцины и 106 — вторую.