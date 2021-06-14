В Николаевской области процент загруженности койко-мест в больницах составляет 10,6%. На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения региона, развернутых под госпитализацию больных находится 188 человек, больных ковидом или с подозрением.

Соответствующая информация опубликована на странице Николаевской ОГА в Facebook, пишут НикВести.

Заполняемость по медучреждениям области:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 44 больных (загруженность 29,3%);

Первомайская центральная районная больница - 8 больных (загруженность 6,7%);

городская больница №1 Николаева - 16 больных (загруженность 5,9%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 4 больных и 3 с подозрением (загруженность 7%);

Новобугская центральная районная больница - 3 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 3,7%);

городская больница №3 Николаева - 26 больных и 31 человек с подозрением (загруженность 24,3%);

городская больница №5 Николаева - 12 больных и 3 с подозрением (загруженность 4,1%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 5 больных и 18 человек с подозрением (загруженность 46%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 13 больных (загруженность 3,7%).

Напомним, в Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 42 новых случая COVID-19. 72 человека выздоровели за сутки.