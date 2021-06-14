В Николаеве состоялась премьера второй серии реалити-шоу про парусный спорт «Регата».

Выпуск вышел на Youtube-канале ТРК «Март» в понедельник, 14 июня.

Как известно, дебютный выпуск программы зрители увидели в 18:45 в пятницу, 4 июня. Сюжет разворачивается вокруг нескольких известных личностей Николаева, которые не имеют ничего общего с парусным туризмом, поэтому им предложили объединиться в одну команду во главе с опытным капитаном.

Главные персонажи этой звездной команды — мэр Николаева Александр Сенкевич, предпринимательница и депутат Николаевского облсовета Алена Кара, журналист и главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга, предпринимательница, основатель сети магазинов по продаже оружия Татьяна Яшкина, артист, преподаватель Николаевского колледжа культуры и искусств, основатель театрального альянса «Необычные люди» Алексей Павлищев.

В течение пяти серий сформированная команда будет готовиться к спортивному соревнованию. В первой серии главные герои уже изучали теорию вождения лодки, технику правильного вязания узлов.

Во второй серии участники проекта ознакомились с устройством паруса и сдали экзамен для того, чтобы попасть на яхту. Постепенно они перейдут к практическим занятиям и участию в спортивных соревнования с опытными яхтсменами.

Посмотреть проект можно также на странице ТРК «Март» в Faсеbook.

Напомним, на выходных 5-6 июня в Николаевском областном Яхт-клубе прошел второй этап масштабных парусных гонок «Mykolaiv River Cup».