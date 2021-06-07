На прошедших выходных в Николаевском областном Яхт-клубе прошел второй этап масштабных парусных гонок «Mykolaiv River Cup». В регате взяло участие 44 яхты с больше, чем 300 человек — членов экипажей.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Улица Спортивная» на канале НИС-ТВ.

Для членов экипажа яхты «Гангут» фестиваль стал первым стартом в сезоне. Юрий Лисецкий рассказал, что в гонках принимает участие уже три года.

— Нашей яхте уже 40 лет, ее изготовили в Таллине. Это деревянная яхта. Классика, — сказал Юрий Лисецкий.

Экипаж яхты «Кинбурн» был одним из самых младших на соревнованиях. Юный яхтсмен Данил Бондаренко отметил, что уже имеет опыт выходить на воду не только на маленьких лодках, но и крейсерских яхтах.

— Сначала я выходил на яхте «Оптимист», потом «Арго», — резюмировал Данил Бондаренко.

Среди участников была команда во главе с городским головой Николаева Александром Сенкевичем.

Мне кажется, что привлечь людей заниматься парусным спортом это взять участие в регате. Более того, меня на сессии городского совета на «слабо» взял депутат Максим Невенчанный. Теперь будем показывать, что мы не только говорим, но и делаем, — отметил Александр Сенкевич.

В команду во главе с мэром входит: главный редактор онлайн-издания «НикВести» Олег Деренюга, депутат Николаевского областного совета Алена Кара, преподаватель Николаевского профессионального колледжа культуры и искусств Алексей Павлищев, основательница сети магазинов по продаже оружия Татьяна Яшкина. Команда вышла на воду на яхте «Ника». Капитан яхты Ярослав Сищук имеет 15-летний профессиональный опыт.

— Команда готовилась упорно и долго, около 5 часов, — добавил Ярослав Сищук.

Отметим, что яхта «Ника», на борту с городским головой Николаева Александром Сенкевичем во второй гонке пришла первой, но по суммарным очкам двух гонок заняла четвертое место в своей группе.

Генеральным спонсором соревнований выступил морской специализированный порт «Ника-Тера», который предоставил призы – специальные кубки.

Участники соревнований стартовали с акватории областного Яхт-клуба, плыли до Волошской косы и обратно к клубу, где и был финиш регаты.

Как сообщает Николаевская областная федерация парусного спорта победителями соревнований стали:

1 группа — Фатима, Серенити, Отрада, Дельфин2, Винни-Пух, Афалина, AGR;

2 группа — Спрей, Наварин, Арабелла, Азов, Антей, Весна, Ассоль, Виктория, Дракон, Дельфин, Корфу, Афина, Лигр, Гангут, Кот;

3 группа — Тайфун, Синоп, Чайка, Европа, Союз, Джаз, Аврора, Атлент, Кинбурн, Спарта;

4 группа — Блюз, Аста, Чингис;

5 группа — Киви, Инесса, Наяда, Ника, Катерина;

6 группа — Black Fox, Ангел, Икар, Аполлинария;

7 группа — Союз-М.

Напомним, недавно в Николаеве стартовала юбилейная парусная регата «Кубок Кредо».

Фото пресс-службы Николаевского городского совета