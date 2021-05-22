Сегодня, 22 мая, в 10:45 в Николаеве началась десятая по счету традиционная парусная регата «Кубок Кредо».
Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.
24 яхты из Николаевской и Херсонской областей преодолеют маршрут Бугского лимана от Николаевского яхт-клуба до Волошской косы с финишем в яхт-клубе.
Продолжатся соревнования до 23 мая. Призовой фонд составляет 15 000 гривен.
Ранее сообщалось, что в Одесский морской порт зашла яхта, которой 105 лет — она направится на реновацию в Николаев.
Сегодня, 22 мая, в 10:45 в Николаеве началась десятая по счету традиционная парусная регата «Кубок Кредо».
Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.
24 яхты из Николаевской и Херсонской областей преодолеют маршрут Бугского лимана от Николаевского яхт-клуба до Волошской косы с финишем в яхт-клубе.
Продолжатся соревнования до 23 мая. Призовой фонд составляет 15 000 гривен.
Ранее сообщалось, что в Одесский морской порт зашла яхта, которой 105 лет — она направится на реновацию в Николаев.