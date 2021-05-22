Сегодня, 22 мая, в 10:45 в Николаеве началась десятая по счету традиционная парусная регата «Кубок Кредо».

Об этом сообщает Суспільне Миколаїв.

24 яхты из Николаевской и Херсонской областей преодолеют маршрут Бугского лимана от Николаевского яхт-клуба до Волошской косы с финишем в яхт-клубе.

Продолжатся соревнования до 23 мая. Призовой фонд составляет 15 000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Одесский морской порт зашла яхта, которой 105 лет — она направится на реновацию в Николаев.