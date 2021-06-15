За минувшие сутки, 14 июня, в Николаевской области зарегистрировано 45 новых случаев COVID-19. 2 пациентов умерли от последствий болезни.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Из всех 69 528 (45) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 44094 (+29);

Первомайск -3016 (2);

Южноукраинск - 2012 (1);

Вознесенск - 1851;

Очаков - 1295 (1).

На других административных территориях зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 также установили у одного медработника, всего с начала пандемии было зафиксировано 2381 случай среди работников учреждений здравоохранения.

Кроме того, выздоровели больных за сутки — 72, всего выздоровели — 67 038 . Умерло всего от последствий COVID-19 — 1824.

В 9 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 на стационарном лечении находится 202 человека, больных COVID-19 или с подозрением.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 14 июня, получили 1542 человека.