В центре Николаева, на улице Соборной, напротив магазина «Киевстар» городские коммунальщики отремонтировали провал на асфальте.
Соответствующее фото и видео выложила журналистка Мария Дорохина.
Ранее на своем канале в Telegram Мария Дорохина опубликовала фото, где было видно, что на улице Соборной образовался провал в асфальте, возле котрого даже не было ограждений.
Позже коммунальщики таки поставили ограждение.
Стоит отметить, что провал на фото зафиксировал главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.
— Быстро, однако. Плюс провал в общую копилку, — написала Мария Дорохина.
Напомним, в Николаеве, возле детского городка «Сказки», коммунальные службы не могли три недели заделать провал в асфальте.
В центре Николаева, на улице Соборной, напротив магазина «Киевстар» городские коммунальщики отремонтировали провал на асфальте.
Соответствующее фото и видео выложила журналистка Мария Дорохина.
Ранее на своем канале в Telegram Мария Дорохина опубликовала фото, где было видно, что на улице Соборной образовался провал в асфальте, возле котрого даже не было ограждений.
Позже коммунальщики таки поставили ограждение.
Стоит отметить, что провал на фото зафиксировал главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.
— Быстро, однако. Плюс провал в общую копилку, — написала Мария Дорохина.
Напомним, в Николаеве, возле детского городка «Сказки», коммунальные службы не могли три недели заделать провал в асфальте.