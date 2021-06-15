Вторник, 15 июня

В центре Николаева, на улице Соборной, напротив магазина «Киевстар» городские коммунальщики отремонтировали провал на асфальте.

Соответствующее фото и видео выложила журналистка Мария Дорохина.

Ранее на своем канале в Telegram Мария Дорохина опубликовала фото, где было видно, что на улице Соборной образовался провал в асфальте, возле котрого даже не было ограждений.

Полдень, пятница, 11 июня

Позже коммунальщики таки поставили ограждение.

Вечер, пятница, 11 июня

Стоит отметить, что провал на фото зафиксировал главный редактор издания «НикВести» Олег Деренюга.

— Быстро, однако. Плюс провал в общую копилку, — написала Мария Дорохина.

Провал ликвидировали во вторник, 15 июня

Напомним, в Николаеве, возле детского городка «Сказки», коммунальные службы не могли три недели заделать провал в асфальте.