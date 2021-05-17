Пробоина в асфальтном покрытии около входа в николаевский детский городок «Сказка» образовалась около трех недель назад, однако проблему так и не решили.

Об этом сообщила на своем канале в Telegram журналистка Мария Дорохина.

— Кто мне объяснит, когда закончится эпопея с несчастным провалом возле детского городка «Сказка»? Или все ждут, когда провалится машина/коляска/ребёнок (не дай Бог). И ещё, делаем ставки, через сколько провал станет ещё больше, — возмутилась Мария Дорохина.

Во вторник, 12 мая, она опубликовала фотографии, на которых видно, что в образовавшуюся яму воткнули засохшее дерево.

— Дети катаются на велосипедах, самокатах, ездят на велосипедах взрослые, просто бегают дети и ходят люди. А вторую неделю из провала просто торчат ветки, — подписала фото журналистка.

Позже, 14 мая, появились фотографии установленного вокруг провала деревянного ограждения. Несмотря на это, асфальтное покрытие все еще не отремонтировали.

Напомним, с 1 мая детский городок «Сказка» в Николаеве закрыли для посетителей. Руководство уточнило, что проводятся аварийные работы и работы по благоустройству, поэтому вход ограничен до «окончания всех видов работ».