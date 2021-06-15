Жители многоквартирного дома, расположенному по проспекту Центральному, 9 подписали коллективное обращение, в котором упрекнули банки, госструктуры и неизвестных предпринимателей, которые активно пользуются нежилыми помещениями в многоэтажке, но отказываются платить на ремонт и содержание дома.

Соответствующее письмо поступило на редакционную почту НикВести.

В начале коллективной жалобы авторы описывают события, предшествовшие проблеме.

— Два года совладельцы нежилых помещений дома пользуются многоквартирным домом, используя его инженерное и техническое оборудование, пользуясь придомовой территории и не несут расходы на его содержание. Это касается нежилых помещений, расположенных в доме и являются самостоятельными объектами недвижимого имущества: Центральный, 9 (нежилые помещения территориальной общины в лице Николаевского городского совета, доля собственности 87/100); Центральный, 9/3 (Нотариус Литвинчук А.А.); Центральный, 9/7 (отделение «Приватбанка»); Центральный, 9 / одиннадцатый (помещение Николаевского городского совета); Центральный, 9/12 (Центральная городская библиотека им. М.Л. Кропивницкого, филиал №2); Центральный, 9/1 (Славянская Клиника); Центральный, 9 /? (Строительная организация ООО «Гарант»); Центральный 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9/8, 9/9, 9/10 (неустановленные лица). Итак, на техническое обслуживание и текущий ремонт дома каждый месяц, владельцами нежилых помещений не оплачивается 5505,00 гривен. С начала действия договора, дома будо нанесен ущерб в сумме 143 130,00 гривен в виде неполученных средств на техническое обслуживание и его ремонт, — говорится в сообщении.

Написавшие обращение ссылаются на законодательство, которое регламентирует порядок оплаты на содержание многоквартирного дома и устанавливает, что арендаторы и владельцы нежилых помещений находятся в равных обязательствах с владельцами квартир.

— Расходы на управление многоквартирным домом распределяются между совладельцами пропорционально их долям совладельца и независимо от формы собственности (государственная, частная или коммунальная). Неуплата любых расходов на управление домом является незаконной, — напоминают вдохновители инициативы.

По утверждениям авторов, в Николаевском горсовете им отказывают в раскрытии всех предприятий, которые используют нежилые помещения в доме по проспекту Центральному, 9.

— Исполнительный комитет Николаевского городского совета не предоставляет ЖКП «Бриз» сведения о совладельцев нежилых помещений в многоквартирном дома — Центральный, 9, — идет речь в жалобе.

Свое письмо они заканчивают обобщающими обращениями к нескольким ведомствам в городе.

— В сфере контроля за сохранностью жилищного фонда и защиты прав потребителей — принять меры для установления всех совладельцев нежилых помещений и оказать помощь во взыскании убытков нанесенных жилому дому...Главное управление Национальной полиции в Николаевской области: По факту нанесения убытков многоквартирном доме в сумме 143 тысяч гривен провести проверку и составить причины, которые привели к нанесению убытков. По факту сокрытия исполнительным комитетом Николаевского городского совета собственников нежилых помещений многоквартирного дома Центральный, 9 провести проверку и установить причины такого сокрытия, — изложены требования в письме.

Напомним, в Николаеве дом на улице Даля, 1 еще в 2019 году был признан аварийным, но люди живут здесь до сих пор. В их доме можно увидеть трещины на стенах и гнилое перекрытие.



