Депутаты сельского совета Мешково-Погорелово инициировали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем они убеждают Зеленского обратить внимание на проблему с пешеходными переходами на дороге в село.

Об этом на своей официальной странице сообщил возглавляющий сельсовет Мешково-Погорелово Андрей Ботанин.

В обращении отмечено, что после ремонта трассы H11 «Николаев — Кривой Рог — Днепр» несколько пешеходных переходов были перекрыты отбойниками, что значительно усложнило жизнь обитателям поселка.

— С таким расположением отбойников жители Мешково-Погорелого, чтобы доехать на работу в село Воскресенское, Горохово или Полигон вынуждены будут ехать автобусами в Николаев, а после из областного центра на другом автобусе добираться в необходимый городской пункт. Дорога на работу для таких людей стала длинее и дороже. Аналогичная ситуация обстоит и с другими селами, — перечисляют поднаготную проблемы в увещивании.

В публичном письме депутаты отметили, что понимают, что такой вопрос не должен рассматриваться на президентском уровне, но все равно надеюются на помощь.

— Пользуясь возможностью, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть возможность обустройства пешеходных переходов на трассе H-11 в тех местах, где они были спроектированы и реализованы до ремонта, — говорится в обращении.

Напомним, на территории села Мешково-Погорелово под Николаевом местные жители на месте ликвидированной стихийной свалки сделали парк.