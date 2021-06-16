По состоянию на среду, 16 июня, на Николаевщине зарегистрировали 46 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 2 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69 574 (+46) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44109 (15);
Первомайск - 3021 (+5);
Южноукраинск - 2016 (+4);
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1295.
На других административных территориях зарегистрировано 22 случая коронавирусной болезни
Также заболевание COVID-19 установили у 2327 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 81, всего выздоровели — 67 119. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1826.
В 9 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 190 человек, больных или с подозрением на заболевание.
Напомним, в Николаевской области за минувшие сутки привили против COVID-19 1862 человека.
По состоянию на среду, 16 июня, на Николаевщине зарегистрировали 46 подтвержденных инфицированных коронавирусом, от осложнений скончалось 2 пациентов.
Об этом сообщают в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 69 574 (+46) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 44109 (15);
Первомайск - 3021 (+5);
Южноукраинск - 2016 (+4);
Вознесенск - 1851;
Очаков - 1295.
На других административных территориях зарегистрировано 22 случая коронавирусной болезни
Также заболевание COVID-19 установили у 2327 (+3) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки — 81, всего выздоровели — 67 119. Умерло всего от последствий COVID-19 — 1826.
В 9 учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 190 человек, больных или с подозрением на заболевание.
Напомним, в Николаевской области за минувшие сутки привили против COVID-19 1862 человека.