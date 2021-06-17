В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 16 июня получили 2542 человека. Из них 1496 получили первую дозу, вторую —1046.

Об этом информирует МОЗ.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 66 317 прививок.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 76 538 человек.

Наибольшее количество прививок сделали в Киеве — 10 973, наименьшее в Черновицкой области — 662.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 907 685 прививки. Из них первую дозу получили — 1 594 081 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 313 604.

Последние сутки вакцинацию проводили силами 679 мобильных бригад по иммунизации, работало 933 пункта прививки.

Напомним, немецкая вакцина CureVac провалилась на промежуточной стадии испытаний.