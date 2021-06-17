Сегодня, 17 июня, в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии отмечали День медицинского работника.

В ходе торжественного мероприятия зрителям показали клип с участием медиков из Николаева, сообщает ТРК «Март».

Песня называется «Ради жизни!». Постановкой и съемками клипа занимался телеканал «Март». Авторством слов, музыки, а также аранжировкой и записью вокала занимались Максим Гризоглазов и Никита Горшков. Режиссером-постановщиком стал Юрий Тазарачев, который также занимался монтажом клипа. Оператор-постановщик — Игорь Замша, а Евгений Гончаренко работал над титрами.

В клипе семейный врач, эндокринолог, гинеколог, акушер и другие медицинские работники, принявшие участие в съемках, доказывают, что не сложно быть артистом в своей профессии, главное — работать на благо других и получать удовольствие от своего труда.

Ранее николаевские медики присоединились к всеукраинскому флешмобу-конкурсу ко Дню специалистов системы экстренной медицинской помощи, который был 27 мая.