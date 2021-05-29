Николаевские медики присоединились к всеукраинскому флешмобу-конкурсу ко Дню специалистов системы экстренной медицинской помощи, который был 27 мая.

Конкурс проводит Всеукраинский совет реанимации.

«Главный месседж этого дня «Мы всегда с Тобой!». Таким образом мы поддерживаем всех тех, кто претерпел жизненные трудности в 2020-2021 годах, и показываем, что в единении мы большая сила», — отмечают в Совете.

Цель инициативы — показать единство всех, кто работает в большой структуре экстренной медицинской помощи Украине, продемонстрировать, что медиков объединяет не только работа, но и крепкий командный дух, а также привлечь внимание общества к экстренной медицинской помощи в Украине.

Николаевские медики тоже записали видеоролик. С 28 мая союз собирает голоса за лучший ролик в Telegram-канале. Победители и участники получат ценные призы (телевизор, ноутбук, кофемашина). Результаты конкурса будут объявлены 2 июня на страницах Facebook и Telegram.

Напомним, в следующую пятницу в Николаеве перекроют движение в связи с флешмобом.