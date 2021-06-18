В Германии в марте 2021 года уровень рождаемости достиг рекордного показателя за последние 20 лет — за месяц родились почти 66 тысяч детей.

Об этом заявили в Федеральном статистическом ведомстве Германии, сообщает DW.

Прежде количество новорожденных превышало отметку в 65 тысяч в марте 1998 года.

В ведомстве объяснили ситуацию послаблениями ограничений после первого локдауна в Германии в мае прошлого года. Рост уровня рождаемости наметился уже в феврале 2021 года. При этом в начале года показатели оставались неизменными по сравнению с 2020 годом, что позволяет утверждать, что сам по себе локдаун не вызвал беби-бум.

На данный момент государственное ведомство опубликовало только предварительные цифры. Уточненные данные обнародуют в июле.

Как сообщалось, в Италии зафиксировали наиболее низкий коэффициент рождаемости с начала его отслеживания в 1861 году.

Прогнозируемого бэби-бума вследствие коронавирусного карантина не произошло. Италия, которая одной из первых в Европе столкнулась с болезнью и ввела жесткий локдаун, отчиталась о почти 22% падении рождаемости в 2020 году.