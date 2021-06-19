Вечером 18 июня на Соборной площади в Николаеве начали монтировать мобильный павильон House of Europe.

Об этом сообщил менеджер по коммуникациям «Агентства развития Николаева» Евгений Гомонюк.

Как сообщалось, мобильный павильон, как «региональное представительство» House of Europe ( «Дом Европы»), побывает в трех городах Украины, победивших в конкурсе по поиску партнеров. В конце июня Николаев первым примет кочевой креативный хаб. В августе павильон поедет дальше — в Каменец-Подольский, в сентябре — в Ивано-Франковск, где завершит свой тур по стране в 2021 году.

В течение трех недель на Соборной площади пройдет множество мероприятий с участием украинских и иностранных спикеров: лекции, воркшопы, кинопоказы, концерты, публичные обсуждения и создания новых проектов для развития города. Николаевцам будут рассказывать о более чем 20 программах House of Europe и других возможностях от ЕС в секторе культуры, образования, медиа, социального предпринимательства, медицины и работы с молодежью.

Напомним, в начале мая фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week открыл для посетителей выставки «CONNECT» и «LOOK at me» на *8 ПРИЧАЛе.