В рамках программы Евросоюза «House of Europe» на Соборной площади в Николаеве летом разместят мобильный павильон.

Об этом сообщает пресс-служба Агенства развития Николаева.

Мобильный павильон, как «региональное представительство» House of Europe ( «Дом Европы»), побывает в трех городах Украины, победивших в конкурсе по поиску партнеров. В конце июня Николаев первым примет кочевой креативный хаб. В августе павильон поедет дальше — в Каменец-Подольский, в сентябре — в Ивано-Франковск, где завершит свой тур по стране в 2021 году.

В течение трех недель на Соборной площади пройдет множество мероприятий с участием украинских и иностранных спикеров: лекции, воркшопы, кинопоказы, концерты, публичные обсуждения и создания новых проектов для развития города.

Николаевцам будут рассказывать о более чем 20 программах «House of Europe» и других возможностях от ЕС в секторе культуры, образования, медиа, социального предпринимательства, медицины и работы с молодежью.

Павильон состоит из четырех основных компонентов — индивидуально изготовленных контейнеров, модульных сценических конструкций, отделочной стеклопластиковой решетки и зеркального навеса, собираемых на месте.

Два амфитеатра павильона в различных комбинациях смогут принять около 100 человек, треть из которых — под навесом высотой 4 метра, что защитит от дождя, солнца или ветра. Общая площадь здания — 180 м².

Это оригинальная конструкция от украинских архитекторов Ивана Протасова, Яны Бучачской, Дмитрия Михеева и Тараса Барана.

Напомним, в начале мая фестиваль актуального искусства Mykolaiv ART Week открыл для посетителей выставки «CONNECT» и «LOOK at me» на *8 ПРИЧАЛе.