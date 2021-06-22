Индия ввела рекордные 8,6 миллиона доз вакцины за последние 24 часа, что вдвое превышает предыдущий однодневный максимум, достигнутый в начале апреля.

Об этом пишет Nikkei Asia.

Политика федерального правительства Индии предусматривает бесплатные вакцины для всех 940 миллионов взрослых людей Индии.

Между тем, Индия сообщает о 42 640 новых случаях инфицирования и 1167 смертельных исходах, в результате чего общее число случаев в стране составляет 29,98 миллиона и 389 302 летальных исхода.

Это первый раз за три месяца, когда количество ежедневных случаев упало ниже отметки в 50 тысяч.

Напомним, в Индии ученые выявили 63 случая прорывной инфекции – заболевание, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должен предотвратить COVID-препарат.