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Индия ввела рекордные 8,6 миллиона доз вакцины за последние 24 часа, что вдвое превышает предыдущий однодневный максимум, достигнутый в начале апреля.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Политика федерального правительства Индии предусматривает бесплатные вакцины для всех 940 миллионов взрослых людей Индии.
Между тем, Индия сообщает о 42 640 новых случаях инфицирования и 1167 смертельных исходах, в результате чего общее число случаев в стране составляет 29,98 миллиона и 389 302 летальных исхода.
Это первый раз за три месяца, когда количество ежедневных случаев упало ниже отметки в 50 тысяч.
Напомним, в Индии ученые выявили 63 случая прорывной инфекции – заболевание, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должен предотвратить COVID-препарат.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Индия ввела рекордные 8,6 миллиона доз вакцины за последние 24 часа, что вдвое превышает предыдущий однодневный максимум, достигнутый в начале апреля.
Об этом пишет Nikkei Asia.
Политика федерального правительства Индии предусматривает бесплатные вакцины для всех 940 миллионов взрослых людей Индии.
Между тем, Индия сообщает о 42 640 новых случаях инфицирования и 1167 смертельных исходах, в результате чего общее число случаев в стране составляет 29,98 миллиона и 389 302 летальных исхода.
Это первый раз за три месяца, когда количество ежедневных случаев упало ниже отметки в 50 тысяч.
Напомним, в Индии ученые выявили 63 случая прорывной инфекции – заболевание, при котором вакцинированный человек заболевает той же болезнью, которую должен предотвратить COVID-препарат.