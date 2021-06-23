Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров рассказал, что николаевский детский городок «Сказка» не успеют открыть к 1 июля.

Об этом он сообщил в комментарии НикВести.

По словам Юрия Любарова, ремонт в «Сказке» затянулся в связи с погодными условиями: из-за сильных дождей затруднилась прокладка электросетей. Точных сроков окончания работ пока не называют.

— Сроков никто вам озвучить сейчас не сможет, ни я, ни Александр Федорович (Александр Сенкевич, — прим.), ни предприниматели, ни директор «Сказки». Это все связано с прокладкой электричества, которая была затруднена и «Николаевоблэнерго» не выезжало в связи с дождями обильными, с другими процессами строительными, которые тоже затягиваются по объективным причинам. Это ремонтный процесс, поэтому неизвестно, — сказал начальник управления культуры.

По его словам, ранее планировалось открыть городок к 1 июля, однако до этого срока работы закончить не успеют.

— Только второй день «Николаевоблэнерго» вышло на прокладку кабелей, электрическая система «Сказки» практически полностью будет обновляться. Она не обновлялась сорок лет, на проект не было денег. Вот, сейчас приходится это делать. Да, к сожалению, в курортное время, в летнее время, в этом есть проблема, — добавил Юрий Любаров.

«Сказку» откроют только с частью обновленных аттракционов, все позиции должны открыться до конца года, то есть, до зимы.

— Предприниматели первые заинтересованы в том, чтобы это сделать быстрее, потому что сезон-то уходит. Скоро сказка сказывается, да не скоро «Сказка» ремонтируется. Плюс к этому, есть еще вопросы тендеров, тендер это процедуры, процедуры это время, — заключил Юрий Любаров.

Напомним, 22 июня мэр Александр Сенкевич сказал, что детский городок «Сказка» в Николаеве откроется для посетителей только после проверки всех установленных аттракционов.

«Сказку» закрыли для посетителей с 1 мая. Позже появилась информация, что она может не заработать к 1 июня, так как процесс затягивается из-за введения в эксплуатацию новых электрических сетей для работы аттракционов.

25 мая глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева рассказала, что договор на право ведения предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» содержит многочисленные «фантасмагории», например, речь идет о пользовании торговой маркой «Сказка», но такая торговая марка нигде не зарегистрирована.