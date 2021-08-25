Сегодня утром, 25 августа, в городе Вознесенске Николаевской области начались соревнования по плаванию на реке.

Заплыв осуществляется на пентамарафонской дистанции 50 километров, пишут на странице городской власти Вознесенска в Facebook.

Примечательно, что ровно год назад, 25 августа 2020-го, в территориальной громаде города такие соревнования прошли впервые в стране.

— Спортсмены стартовали рано утром и уже неустанно стремятся к Новой Одессе. Финишную прямую они пересекут сегодня вечером. Желаем спортменам силы и веры в себя и ждем победителей, — написали в публикации.

Напомним, в среду, 25 августа, на Паралимпиаде в Токио 17-летняя пловчиха Анна Гонтарь из Николаева взяла «бронзу» на 50-метровке.