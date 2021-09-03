Апелляционный суд удовлетворил жалобу Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) и обязал прокурора вернуть больнице огромную часть изъятых полицейскими документов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин, представляющий интересы больницы.

Он отметил, что правоохранители должны вернуть фактически половину документов, которые были изъяты во время 18-часового обыска.

— Суд отметил, что изъятые документы о проведении строительных работ в больнице, не имеют никакого отношения к уголовному производству, — написал адвокат.

Напомним, полиция пришла с обысками в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) утром 2 августа. Как сообщалось, следователь искала документацию, связанную с начислением надбавок административному, техническому персоналу больницы (водитель, уборщики, ремонтники, кухонные работники и т.п.), а также врачам (анестезиологам, педиатрам, инфекционистам).

В полиции отметили, что акт ревизии «содержит ведомости, что главный врач Коммунального некоммерческого предприятия «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Николаевского областного совета Федорова С.Ф. на собственное усмотрение определила и утвердила список работников КНП, которым установлена дополнительная доплата в размере 300% заработной платы, к должностным обязанностям которых не входит непосредственное предоставление медицинских услуг». В списке таких работников сама Светлана Федорова, админперсонал, технические работники, а также медики, в частности, — врач-педиатр общепрофилактического подразделения, врач-педиатр приемного отделения, детский анестезиолог, медсестра Гепатоцентра, анестезиолог, инфекционист, врачи реаниматологи-анестезиологи. Почему врачи «не предоставляют медицинские услуги» в полиции не пояснили.

Обыск в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) длился 18 часов. По словам Владимира Тимошина, следственные действия затянулись из-за того, что из семи правоохранителей заниматься ими имел право всего один человек. При этом во время следственных действий в больнице присутствовали пять сотрудников Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

6 августа Заводский районный суд не удовлетворил ходатайство следователя полиции об аресте документов, изъятых во время обыска в Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ). Отказ следственного судьи адвокат пояснил незнанием следователя полиции норм Уголовно-процессуального кодекса — ходатайствовать об аресте имущества может только прокурор. Позже суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.