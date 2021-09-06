Видеоблогер Олег Мудрак раскритиковал главу администрации Центрального района Николаева Александра Березу за массовые свалки в Ракетном Урочище, которые образовались даже возле детского садика №87.

Об этом он рассказал в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.

— Гора увеличилась за 2 месяца. Возможно, ее кто-то куда-то вывозил или перемещал с места на место, но детский сад на заднем плане, он в День знаний вдыхает запах гнили, цвели, а если бы прошли вечером, то и крыс могли бы заметить, — отметил Олег Мудрак.

Он подчеркнул, что много труда и знаний не нужно, чтобы обеспечить бесперебойную уборку мусора, мол, это же не Ан-225 «Мрия» построить или не в космос полететь.

— У вас есть властные полномочия, есть финансовый ресурс, у вас есть договорные обязательства. Вы обязаны выезжать и контролировать ситуацию на своих территориях, констатировать и принимать решения, — указал Олег Мудрак.

— Возникает логичный вопрос, а для чего вообще в этой ситуации существует глава Центральной администрации господин Береза, который получает очень неплохую зарплату? Стихийные свалки — степень его ответственности. Что же произошло за эти последние два месяца? Ответ прост и понятен: не произошло ровным счетом ничего, — отметил Олег Мудрак.

При этом мэр Николаева Александр Сенкевич считает необъективной критику комиссии по вопросам экологии облсовета в сторону администрации Центрального района относительно неубранных стихийных свалок в Ракетном Урочище.

Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Ранее Олег Мудрак рассказал об альтернативной дороге, которая могла бы соединить Намыв с центром Николаева.