Видеоблогер Олег Мудрак раскритиковал главу администрации Центрального района Николаева Александра Березу за массовые свалки в Ракетном Урочище, которые образовались даже возле детского садика №87.
Об этом он рассказал в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.
— Гора увеличилась за 2 месяца. Возможно, ее кто-то куда-то вывозил или перемещал с места на место, но детский сад на заднем плане, он в День знаний вдыхает запах гнили, цвели, а если бы прошли вечером, то и крыс могли бы заметить, — отметил Олег Мудрак.
Он подчеркнул, что много труда и знаний не нужно, чтобы обеспечить бесперебойную уборку мусора, мол, это же не Ан-225 «Мрия» построить или не в космос полететь.
— У вас есть властные полномочия, есть финансовый ресурс, у вас есть договорные обязательства. Вы обязаны выезжать и контролировать ситуацию на своих территориях, констатировать и принимать решения, — указал Олег Мудрак.
— Возникает логичный вопрос, а для чего вообще в этой ситуации существует глава Центральной администрации господин Береза, который получает очень неплохую зарплату? Стихийные свалки — степень его ответственности. Что же произошло за эти последние два месяца? Ответ прост и понятен: не произошло ровным счетом ничего, — отметил Олег Мудрак.
При этом мэр Николаева Александр Сенкевич считает необъективной критику комиссии по вопросам экологии облсовета в сторону администрации Центрального района относительно неубранных стихийных свалок в Ракетном Урочище.
Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.
Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».
Ранее Олег Мудрак рассказал об альтернативной дороге, которая могла бы соединить Намыв с центром Николаева.
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Видеоблогер Олег Мудрак раскритиковал главу администрации Центрального района Николаева Александра Березу за массовые свалки в Ракетном Урочище, которые образовались даже возле детского садика №87.
Об этом он рассказал в своем блоге «Непрозорро» на YоuTube.
— Гора увеличилась за 2 месяца. Возможно, ее кто-то куда-то вывозил или перемещал с места на место, но детский сад на заднем плане, он в День знаний вдыхает запах гнили, цвели, а если бы прошли вечером, то и крыс могли бы заметить, — отметил Олег Мудрак.
Он подчеркнул, что много труда и знаний не нужно, чтобы обеспечить бесперебойную уборку мусора, мол, это же не Ан-225 «Мрия» построить или не в космос полететь.
— У вас есть властные полномочия, есть финансовый ресурс, у вас есть договорные обязательства. Вы обязаны выезжать и контролировать ситуацию на своих территориях, констатировать и принимать решения, — указал Олег Мудрак.
— Возникает логичный вопрос, а для чего вообще в этой ситуации существует глава Центральной администрации господин Береза, который получает очень неплохую зарплату? Стихийные свалки — степень его ответственности. Что же произошло за эти последние два месяца? Ответ прост и понятен: не произошло ровным счетом ничего, — отметил Олег Мудрак.
При этом мэр Николаева Александр Сенкевич считает необъективной критику комиссии по вопросам экологии облсовета в сторону администрации Центрального района относительно неубранных стихийных свалок в Ракетном Урочище.
Напомним, что глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.
Также в апреле 2021 года глава администрации Центрального района Александр Берёза посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».
Ранее Олег Мудрак рассказал об альтернативной дороге, которая могла бы соединить Намыв с центром Николаева.