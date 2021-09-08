В Николаеве 11 сентября, на День города, на стадионе парка Победы пройдет первый забег с участием детей с инвалидностью «Біг без бар‘єрів».

Все взносы участников направят на покупку специальных беговых колясок для детей с инвалидностью, сообщили НикВести организаторы мероприятия.

Забег для детей с инвалидностью будет проходить по схеме: профессиональный бегун-сопровождающий + ребенок с инвалидностью. Для забега используются специальные беговые коляски.

Время проведения: с 9:00 до 12:00.

Регистрация участников забега (оффлайн и онлайн форма — прим.) по ссылке.

Для детей и лиц с инвалидностью участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна по телефону 0631309927.

Организаторы забега — беговой клуб детей с инвалидностью «Напрям» и бизнес-платформа «МрійДій» при партнерской поддержке бегового клуба «Рука об рука (Киев — прим.).

В связи с мероприятиями ко Дню города на части улицы Адмиральской в Николаеве перекроют проезд.

Напомним, что изначально звездными гостями на концерте к 232-летию Николаева должны были стать Полиграф Шарикоff и группа «Агонь».Некоторые пользователи николаевского сегмента соцсети Faebook негативно восприняли новость о том, что на праздновании Дня города запланировано выступление Полиграфа Шарикоffа из-за того, что в июле этого года Полиграф Шарикоff во время фестиваля «Купалье» в белорусском городе Александрия проверил на крепость рукопожатие президента Беларуси Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что оно «оно самое сильное в Европе — восточной, центральной и западной».

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов также раскритиковал организаторов Дня города, которые собирались пригласить белорусского реп-исполнителя. Он призывал изменить программу празднования, отменив выступление Сергея Пархоменко.

Спустя день стало известно, что белорусский рэп-исполнитель Полиграф Шарикоff (Сергей Пархоменко) не выступит в Николаеве 11 сентября на главном концерте ко Дню города. Основная версия — изменения в его гастрольном графике.

Вместо него на вечернем концерте выступит группа Pianoбой — сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова. Отметим, что в 2018 году на праздновании 229-летия Николаева Pianoбой уже выступали. Тогда вместе с ними сцену на Соборной площади разделила молдавская рок-группа Zdob si Zdub.