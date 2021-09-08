В четверг, 9 сентября, в Николаеве открывается новый Центр массовой вакцинации от COVID-19 на Херсонском шоссе, 1 — он будет работать в помещении Эпицентра.

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевского горсовета.

Все желающие смогут вакцинироваться Pfizer или AstraZeneca. Получить вакцину могут все желающие в порядке очереди с 9 до 16 часов в нечетные дни.

Контактный телефон: 0-800-202-101.

При себе необходимо иметь паспорт и идентификационный код.

Напомним, что на сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования.

Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал темп вакцинации в городе одним из лучших по Украине, однако, в то же время, считает количество вакцинированных николаевцев — недостаточным.