Мэр Николаева Александр Сенкевич назвал темп вакцинации в городе одним из лучших по Украине, однако, в то же время, считает количество вакцинированных николаевцев – недостаточным.

Такое мнение городской голова выразил в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

В частности, мэр считает, что некоторые николаевцы отказываются вакцинироваться из-за жителей города, которые проводят кампанию против вакцинации.

— Темп вакцинации у нас в Николаеве является одним из самых высоких, но все-равно считаю его низким. Дело в том, что очень много людей, которые проводят кампанию против вакцинации, рассказывая как это плохо, как это негативно влияет на здоровье и какие невероятные последствия будут потом. Нужно вспомнить, что все пандемии, которые были до этого в истории людства были как раз побеждены вакцинацией и после этого, как результат, созданием коллективного иммунитета. Никто никого не будет вынуждать вакцинироваться, поскольку это ваша жизнь, но это позволит врачам меньше получать тяжелых случаев, когда вакцинированный организм подготовлен к борьбе с вирусом, – сказал Александр Сенкевич.

Городской голова также отметил, что среди вакцинированных николаевцев нет ни единого летального случая, в то время как от коронавируса умерло 1140 не привитых горожан.

— Кроме того, надо просто брать статистику. Статистика по Николаеву такая: в городе умерло от коронавируса, кажется, 1140 людей, а от побочных эффектов вакцины пострадали 2 женщины у которых был анафилактический шок – их сразу откапали и спустя пару часов они чувствовали себя хорошо. Мы ожидаем, что с похолоданием уровень заболеваемости повысится и будем видеть в статистике, сколько людей получат тяжелую форму заболеваемости в тот же время, в тех же условиях, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что на сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано всего 21,34% работников учреждений образования.