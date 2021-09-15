Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство работает над проектом трансформации Лукьяновского СИЗО в комфортабельную гостиницу. Эксперты напоминают, что за этим место закреплена плохая репутация.

Об этом информирует «Сегодня».

Глава Минюста говорил, что в части корпусов старинной тюрьмы можно сделать гостиничный комплекс.

— Ее (тюрьму, - прим) тоже теоретически можно было бы продать. Но там другая проблема. Сейчас в ней содержится более две тысячи человек, а тот объект, который мы ей на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке ... Заключенные с «Катьки» (старейший корпус) переедут на Борисполь, — заявлял Денис Малюська.

Глава пенитенциарной службы в 2014 году Сергей Старенький остался не в восторге от подобной идеи.

— Я думаю, Денис Малюська сам не знает, что с этим делать, потому что разговоры о продаже Лукьяновского СИЗО продолжаются более 12 лет. Это место скорби и пыток. Думаю, не очень хорошо делать там гостиницу или развлекательный комплекс. Если министр считает, что в Лукьяновском СИЗО стоит делать отель, пусть покажет реальный бизнес-план. Мы слышим только заявления, но реальных действий нет, — отметил госслужащий.

Лукьяновское СИЗО — тюрьма в Киеве, начавшая работать в 1863 году. За 150-летнюю историю в ней содержались множество известных украинцев. Взяв Киев во время советско-украинской войны, большевики устроили на базе тюрьмы расстрельные пункты. По воспоминаниям очевидцев, полы были залиты кровью.

Напомним, в Украине на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377 миллионов 500 тысяч гривен. Это произошло в рамках «большой распродажи тюрем».