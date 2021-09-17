В Киеве начинают работу новые инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут проверять соблюдение правил в общественном транспорте.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов, пишет пресс-служба КГГА.
— Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое, – отметил он.
Для фиксации нарушений инспекторы будут иметь постоянно включенные боди-камеры. Константин Усов также пригрозил, что за неэффективность и связи с «маршруточной мафией» инспекторов будут увольнять.
Напомним, что в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.
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В Киеве начинают работу новые инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут проверять соблюдение правил в общественном транспорте.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов, пишет пресс-служба КГГА.
— Глазами этих инспекторов город будет фиксировать соблюдение на маршрутах вполне конкретных вещей: температурный режим в салонах, наличие всех необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя, техническое состояние транспорта, чистоту, наличие форменной одежды у водителей, приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью и многое другое, – отметил он.
Для фиксации нарушений инспекторы будут иметь постоянно включенные боди-камеры. Константин Усов также пригрозил, что за неэффективность и связи с «маршруточной мафией» инспекторов будут увольнять.
Напомним, что в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.