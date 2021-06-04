Вчера, 3 июня, в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
Контроль провели инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Николаевской области совместно с начальником управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрием Поповым.
Объектами проверки стали автобусы таких предприятий-перевозчиков, как «ТФТ», «ПИК», «Мисс», «ЭталонАвто». В результате оставили 3 постановления за нарушение технического состояния автобусов «ТФТ» и «ПИК», на них наложили по 680 гривен штрафа.
Кроме того, правоохранители составили постановление на механика предприятия «Мисс», который допустил выезд на рейс автобуса в неудовлетворительном техническом состоянии, что предусматривает взыскание штрафа в размере 850 гривен.
Еще одно постановление составили на водителя грузовика, который мешал движению автобусов на конечной остановке «завод Океан».
Все маршрутные такси с выявленными нарушениями не допустили к работе.
Ранее НикВести писали, что жители Николаева жалуются на изношенность транспорта, курсирующего по городу. Так, 28 мая сообщалось, что в маршрутке №43 во время движения отвалилась дверь.
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Вчера, 3 июня, в Николаеве проверили общественный транспорт, с 2 предприятий-перевозчиков взыскали штраф.
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
Контроль провели инспекторы отдела безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Николаевской области совместно с начальником управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Дмитрием Поповым.
Объектами проверки стали автобусы таких предприятий-перевозчиков, как «ТФТ», «ПИК», «Мисс», «ЭталонАвто». В результате оставили 3 постановления за нарушение технического состояния автобусов «ТФТ» и «ПИК», на них наложили по 680 гривен штрафа.
Кроме того, правоохранители составили постановление на механика предприятия «Мисс», который допустил выезд на рейс автобуса в неудовлетворительном техническом состоянии, что предусматривает взыскание штрафа в размере 850 гривен.
Еще одно постановление составили на водителя грузовика, который мешал движению автобусов на конечной остановке «завод Океан».
Все маршрутные такси с выявленными нарушениями не допустили к работе.
Ранее НикВести писали, что жители Николаева жалуются на изношенность транспорта, курсирующего по городу. Так, 28 мая сообщалось, что в маршрутке №43 во время движения отвалилась дверь.