Жители Николаева недовольны условиями пассажирских перевозок в городе и несоблюдением водителями карантинных мер.

Об этом написали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Депутат Николаевского областного совета Оксана Калюжная напомнила, что с 1 июня поднялись цены за проезд в транспорте.

— И началось улучшение: маршруток мало, приходится стоять на остановках по 20-30 минут, чтобы добраться на работу и домой, водители набивают людей по-полной (уже молчу о масках и карантине), грубят с перекошенными злобой лицами, — возмутилась Оксана Калюжная.

Она также поделилась фотографиями салона одного из авто, курсирующего по маршруту №1. По ее мнению, автобусы в таком состоянии не должны обслуживать людей.

— Это корыто уже давно пора снять с маршрута, а водителю, которого очень раздражают пассажиры его развалюхи, пожалуй, стоит идти на отдых, — написала Оксана Калюжная.

Напомним, что николаевцы не впервые жалуются на изношенность городского транспорта. Например, 28 мая в маршрутке №43 во время движения отвалилась дверь. Кроме того, начальник патрульной полиции Николаевщины в мае возмущался маршрутчиками, которые нарушают карантин.