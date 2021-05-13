За последние несколько дней участились жалобы граждан на водителей маршруток, которые пренебрегают карантинными ограничениями.

Об этом начальник патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в начале карантина перевозчики уверяли, что карантин будет строго выполняться, однако количество административных материалов, составленных на водителей городского транспорта, доказывает обратное.

— Область вышла из красной зоны карантина, что отменило проезд по пропускам и временные ограничения движения пассажирского транспорта. И странным образом большинство перевозчиков напрочь забыли о своих обещаниях соблюдать карантинные требования. За двое суток патрульные обнаружили и задокументировали более 10 случаев нарушения карантинных требований перевозчиками, а именно, перевозки пассажиров в количестве более чем посадочных мест, указанных в регистрационном документе на транспортное средство. Были случаи перевозки на 3-4 человека больше, были на 7-9 больше, но на сегодня настоящим рекордсменом является водитель, который перевозил 31 человека при количестве мест для сидения 19, то есть, на 12 человек больше. К тому же, часть водителей пренебрегают защитными масками при перевозке граждан, — написал начальник патрульной полиции.

Виталий Данила предупредил, что патрульные будут делать регулярные рейды-проверки и привлекать нарушителей карантина к ответственности.

Ранее НикВести писали, что утром, 13 мая в Корабельном районе Николаева возникла проблема с городским транспортом — горожане собирались в очереди на остановках и не могли уехать в центр.