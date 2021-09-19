Александр Скрипин, выигравший конкурс на ведение предпринимательской деятельности в николаевской «Сказке», заявил, что уже видны первые результаты лечения кустов самшита, пораженных огневкой (восковой молью, — прим.).

Фото первых результатов борьбы с вредителем он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Долго сражаемся с огнёвкой на кустах самшита, но результаты уже видны. Надеюсь спасём все кусты, — прокомментировал Александр Скрипин.

Ранее николаевцы поделились в соцсетях фотографиями засыхающих кустов самшита, которые высадили на территории детского городка «Сказка». Горожане заметили, что растения поражены паразитами и нуждаются в лечении.

Позже в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объяснили, что в их обязанности не входит защита растений от вредителей и болезней

Согласно тендерной документации, подрядчик обязан выполнять формовочную обрезку кустарников, удалять с них поросль, поливать их и закрывать на зиму.

Однако защита зеленых насаждений от вредителей и болезней не предусмотрена, так как речь идет о месте массового отдыха людей. Эту функцию должен выполнять балансодержатель объекта.

Кроме того, в соответствии с разделом 6 этого же документа, балансодержатель должен провести инвентаризацию и паспортизацию объектов и регулярно ухаживать за ними.