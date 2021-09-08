В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета объяснили, что в их обязанности не входит защита растений от вредителей и болезней.

Об этом рассказали в комментарии журналисту НикВести.

Напомним, на днях николаевцы поделились в соцсетях фотографиями засыхающих кустов самшита, которые высадили на территории детского городка «Сказка». Горожане заметили, что растения поражены паразитами и нуждаются в лечении.

В комментарии НикВести руководительница «Сказки» Наталья Федец уточнила, что высадкой кустов занималась подрядная фирма, работающая на заказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства. «Это чисто тендерные процедуры ЖХК, мы к этому не прикасаемся. Есть фирма, которая занимается насаждениями и газонами», — сказала Наталья Федец.

В ответ на это в ведомстве подчеркнули, что, согласно тендерной документации, подрядчик обязан выполнять формовочную обрезку кустарников, удалять с них поросль, поливать их и закрывать на зиму.

Однако защита зеленых насаждений от вредителей и болезней не предусмотрена, так как речь идет о месте массового отдыха людей. Эту функцию должен выполнять балансодержатель объекта.

— В соответствии с разделом 5.5 «Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины», утвержденных приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10.04.2006 по №105, ответственным за сохранение зеленых насаждений и надлежащий уход за ними является балансодержатель детского городка «Сказка», — говорят в ДЖКХ.

Кроме того, в соответствии с разделом 6 этого же документа, балансодержатель должен провести инвентаризацию и паспортизацию объектов и регулярно ухаживать за ними.

Как известно, с 21 августа 2021 года для посетителей открыли обновленный детский городок «Сказка» в Николаеве, однако на сегодняшний день там доступны только 2\3 территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

В начале марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.

Детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая для проведения аварийных работ и работ по благоустройству территории.

Работы по благоустройству детского городка и установки так аттракционов должны были завершиться до конца июля 2021 года, однако после открытие перенесли на конец августа.

В июне текущего года мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что детский городок «Сказка» откроется для посетителей только после проверки всех установленных аттракционов.

Кроме этого, Николаевская окружная прокуратура направила исковое заявление о признании недействительными решение конкурсной комиссии и договор на «аренду» территории детского городка «Сказка».