На месте поврежденных растений в детском городке «Сказка», который недавно открылся для посетителей в Николаеве, высадят новые.

Об этом рассказала директор «Сказки» Наталья Федец в комментарии корреспонденту НикВести.

Напомним, сегодня утром николаевцы поделились фотографиями погибающих кустов самшита, растущих на территории детского городка.

По словам его руководительницы, за высадку имеющихся кустов, а также уход за ними отвечает подрядная организация по заказу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

— Это чисто тендерные процедуры ЖХК, мы к этому не прикасаемся. Есть фирма, которая занимается насаждениями и газонами, — говорит Наталья Федец.

Она призналась, что заболевшие растения пытались восстановить, но они не прижились. В связи с этим в «Сказке» планируют высадить свежие кусты на месте старых.

— Там завелось много гусениц, мы их (кусты, — прим.) и опрыскивали, и подстригали, но это не помогло. ЖКХ и подрядная фирма начали работать над этими кустами, они пошли один за другим. Возможно, было много вредителей, я не знаю. Думаю, они уже настолько засохли, что лучше посадить новые, такие же кусты, — резюмировала Наталья Федец.

Ранее сообщалось, что в Николаеве после открытия детского городка «Сказка» уменьшилось количество бесплатных аттракционов и игровых зон: исчезли качели-маятники, карусели, песочницы, мостик, домик игровой и деревянный паровозик.