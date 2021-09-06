В недавно открытом для посетителей детском городке «Сказка» в Николаеве начали засыхать кусты самшита.

Об этом сообщила жительница города Марина Лу на странице группы «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

В частности, девушка опубликовала фотографии засохших насаждений и задалась вопросом, кто отвечает за состояние зеленых насаждений в детском городке «Сказка».

— Почему не обрабатывались красивые сформированные шарами кусты самшита? У вас огневка! Много лет растили и формировали кусты, а теперь по чей-то халатности они пропадают. Какие действия будут предприняты руководством городка? Вы собираетесь лечить кусты? Прошу также осмотреть другие посадки самшита в городе с целью обнаружения кустов, пораженных огневкой, грибковыми заболеваниями и проведения их обработки, – написала девушка.

Ранее сообщалось, что с 21 августа 2021 года для посетителей открыли обновленный детский городок «Сказка» в Николаеве, однако на сегодняшний день там доступны только 2\3 территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

Напомним, что 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.

Детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая для проведения аварийных работ и работ по благоустройству территории.

Работы по благоустройству детского городка и установки так аттракционов должны были завершиться до конца июля 2021 года, однако после открытие перенесли на конец августа.

В июне текущего года мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что детский городок «Сказка» откроется для посетителей только после проверки всех установленных аттракционов.

Кроме этого, Николаевская окружная прокуратура направила исковое заявление о признании недействительными решение конкурсной комиссии и договор на «аренду» территории детского городка «Сказка».