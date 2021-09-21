Директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что предприятие каждый месяц теряет миллионы гривен из-за экономически необоснованного тарифа на тепло.

Об этом он сказал в эфире программы «Діалог» на телеканале МАРТ.

Он напомнил, что предприятие использует тариф 1482 гривны 50 копеек за гигакалорию, который был утвержден в ноябре 2018 года. С того времени цены на газ и электроэнергию выросли, поэтому необходимо менять тариф на тепло.

— Тарифообразование передали на места. В 2018 году, когда нам поднимали последний тариф до 1482 гривнен, цена на газ поднялась на 23%, а тариф подняли на 18%, то есть 5% потерялось сразу. Это огромные деньги, 5% от оборота — это 5-6 миллионов ежемесячно потерянных средств. Поэтому возникают такие долги, — рассказал он.

Николай Логвинов

Николай Логвинов также добавил, что с 1 января 2019 года тариф на распределение газа вырос практически в четыре раза

— Практически в четыре раза вырос тариф на распределение газа. В тарифе за транспортировку куба газа — 89 копеек, а в реальности он 2,24. В этом сезоне мы отдали 71 или 72 миллиона гривен «Николаевгазу» и все равно мы должны ему 53 миллиона, из них 17 миллионов попадает под разницу в тарифах, еще нам необходимо 36 миллионов, — рассказал он.

Он подчеркнул, что начало отопительного сезона дейстривельно может оказаться под угрозой, если предприятие не сможет найти деньга на опралу долгов.

— Проблема есть и «Николаевгаз» имеет полное право не осуществлять подачу газа. Если мы не получим финансовую помощь от города, то да, отопительный сезон может быть под угрозой, — резюмировал директор КП.

Напомним, что «Николаевоблтеплоэнерго» накопило долги перед акционерным обществом «Николаевгаз». В связи с этим коммунальное предприятие попросило из горбюджета 30 миллионов гривен на погашение задолженности.

Ранее сообщалось, что в случае, если в этом отопительном сезоне будет действовать тариф на тепло, утвержденный в прошлом году, то коммунальному предприятию «Николаеволтеплоэнерго» потребуется 330 миллионов гривен компенсации.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что грядущий отопительный сезон станет для николаевцев «настоящим вызовом» из-за новой цены на газ для населения — 7,6 гривен за кубометр, при этом крайне важно поддержать и бюджетную сферу, выставив стоимость газа в 11,2 гривен вместо 25 гривен за кубометр.

Напомним, что в конце сентября исполнительный комитет Николаевского городского совета должен утвердить новый тариф на теплоэнергию для населения и бюджетной сферы.

Ранее глава бюджетной комиссии Николаевского городского совета Федор Панченко спрогнозировал, что тариф на тепло в грядущем отопительном сезоне увеличится в два раза. Это связанно с повышением стоимости природного газа.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич считает, что решение центральной власти передать полномочия по формированию тарифов на места было предпринято с целью оградить себя от негативной реакции населения на высокую стоимость коммунальных услуг.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева также считает, что центральная власть переложила вину на органы местного самоуправления, отдав им полномочия по формированию тарифов на тепло.

В то же время, по мнению спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, ответственность перед людьми за новые тарифы – общая для центральной и региональной власти.

Депутат Николаевского горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов считает, что центральная власть проявила «политическую и экономическую импотенцию», отказавшись устанавливать рыночные цены на коммунальные услуги в Украине, а также передав полномочия по формированию тарифов на местное самоуправление.