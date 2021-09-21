В Николаеве на самоизоляцию ушли 25 классов в школах и 4 группы в детских садах.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

По состоянию на 21 сентября общее количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в учреждениях дошкольного образования — 7 (4 работника и 3 детей), количество контактных лиц — 72 (в т. ч. 63 ребенка и 9 работников).

На самоизоляции находится пять групп в четырех детских садах: № 5 — 1 группа; № 20 — 1 группа; № 94 — 2 группы; № 140 — 1 группа.

В школах количество человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 27, из них детей — 20, работников — 7.

На самоизоляции находятся ученики 25 классов в 16 школах (№ № 3, 4, 12, 14, 18, 20, 28, 31, 51, 56, 57, 61, Муниципальном коллегиуме, гимназиях № 2, 4, специализированном учебно-воспитательном комплексе).

В учреждениях профессионально-технического образования — один студент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На самоизоляции находится одна группа в Высшем профессиональном училище № 21.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Украины с 23 сентября будет установлен желтый уровеньэпидопасности, такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Это означает, что школы, детсады и вузы будут работать при условии 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой.

Напомним, директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.