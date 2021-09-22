Депутаты Вознесенского районного совета обратились в суд, чтобы вернуть в бюджет района 2,7 миллиона гривен, которые им «задолжал» ликвидированный Доманевский район.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии районного совета, которая состоялась на прошлой неделе.

В комментарии изданию НикВести депутат райсовета Татьяна Зелинская рассказала, что руководство Доманевского поселкового совета не выполняет Бюджетный кодекс.

Стоит напомнить, что в связи с процессами децентрализации, Николаевскую область поделили на 4 района. В Вознесенский район вошли Братский, Веселиновский, Доманевский и Еланецкий районы, а также Южноукраинск.

По законодательству остатки средств, образовавшиеся на конец бюджетного периода на счетах районных бюджетов ликвидируемых районов, перечисляются в районный бюджет созданного района и бюджеты территориальных общин с учетом целевого назначения таких средств.

Несмотря на это, в ликвидированном Домановском районе решили оставить средства. По словам Татьяны Зелинской, на протяжении 9 месяцев с руководством велись переговоры, но результата они не принесли. На сессии райсовета было рассмотрено предложение депутата Валерия Биланенко по поводу обращения в суд для возврата этих средств.

— Они этими деньгами не могут пользоваться. Они у них лежат на отдельном счету в течении определенного периода. Это идет нарушение Бюджетного кодекса, за это можно привлечь к ответственности. Но, спустя определенный срок, они могут зачислить эти средства себе на счет и ими пользоваться, — рассказала депутат райсовета.

Напомним, что городской голова Вознесенска Евгений Величко не смог с первого раза ответить на вопрос журналиста о том, согласно какой стратегии развивается город.

Кроме того, мэр Вознесенска посоветовал местному журналисту Сергею Потушинскому провести расследование в ответ на вопрос, почему не работает «карточка вознесенца», на разработку которой потратили больше миллиона гривен из бюджета.