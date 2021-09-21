Мэр Вознесенска Евгений Величко посоветовал местному журналисту Сергею Потушинскому провести расследование в ответ на вопрос, почему не работает «карточка вознесенца», на разработку которой потратили больше миллиона гривен из бюджета.

Комментарий мэра журналист опубликовал в YouTube-канале «Вознесенский вестник».

«Карточка вознесенца», согласно проекту, ранее представленному местными властями, это индивидуальная карта, которая одновременно является проездным, медицинской картой, скидочной картой для покупок в аптеках и магазинах. Она содержит данные пользователя об истории болезни, группе крове и тому подобном. Внедрять ее в 2017 году начал на то время городской голова Виталий Луков.

По словам журналиста, данный проект сейчас не работает. Евгений Величко, отвечая на вопросы Сергея Потушинского, отметил, что знает, что на разработку «карточки вознесенца» было потрачено больше миллиона гривен. Однако о том, почему она сейчас не работает, дать четкий ответ не смог.

— Не работает полностью или вообще не работает? По валидаторам (устройства для считывания карт в транспорте, — прим.), знаю, будет работать, когда будут валидаторы. И насколько мне известно, не работала она в больнице, пока была пандемия (карантин, — прим.), потому что не было приема, — объяснил мэр.

На это журналист отметил, что пояснения, почему карты не работают, предоставленные заместителем городского головы Вознесенска Андреем Жуковым и главврачом больницы, расходятся.

— Ну ты как журналист проведи журналистское расследование и скажи нам, в чем вопрос, — ответил на это Евгений Величко.

Вознесенский городской голова Евгений Величко

На уточняющие вопросы журналиста мэр Вознесенска также не смог ответить и посоветовал обращаться к своему заместителю.

— Я прошу, Сергей, обратись по этому вопросу к профильному человеку, который этим занимается. Жуков сейчас занимается карточкой вознесенца. Ты... вы брали у него интервью, что он ответил вам? — спросил мэр Вознесенска. — По медицине и транспорту не работает. — Ты видишь мою вину в том, что она не работает? Я миллион выделял на эту карточку?

Сергей Потушинский отметил, что изначально проект предполагал разработку программного обеспечения и его передачу прав местным властям. Это позволило бы не только пользоваться информационной системой, но и сдавать ее в «аренду». Однако, по словам журналиста, сейчас город наоборот платит за ее использование.

В итоге Евгений Величко все же ответил, что обязательно выяснит, почему так произошло, и разберется в проблеме.

Ранее журналист «Вознесенского вестника» Сергей Потушинский, опубликовавший новость о том, что Вознесенский городской голова Евгений Величко попал в ДТП, рассказал, что с ним пытались договориться на месте аварии о том, чтобы новость не выходила.