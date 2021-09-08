Журналист «Вознесенского вестника» Сергей Потушинский, опубликовавший новость о том, что Вознесенский городской голова Евгений Величко попал в ДТП, рассказал, что с ним пытались договориться на месте аварии о том, чтобы новость не выходила.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Сергей Потушинский ответил комментаторам, которые обвинили журналиста в том, что он якобы сам придумал, что за рулем автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом 7 сентября, был мэр Вознесенска.

— Не считаю, что в изложенном материале о ДТП с участием Евгения Александровича были искажены, перекручены или неверно истолкованы факты. Сенсации я не искал. Увидев состояние машины, первые мысли о его здоровье и состоянии. Мое первое сообщение меру было как раз о том, цел ли он. Я искренне рад, что он в здравии, — написал Сергей Потушинский.

Он добавил, что на месте аварии его смутило то, что на машине были сняты номера, а полицейские уехали и вернулись только после звонка журналиста. Также Сергей Потушинский рассказал, что Евгений Величко писал ему о том, что тот раздувает из мухи слона.

— Я понимал, что будут обвинения о поиске хайпа, бесчеловечности, раздувания «из мухи слона» (это кстати первое сообщение после ДТП мэра ко мне) и т.д. Но, прибыв на место случившегося, я встретил ряд обстоятельств, которые у меня вызвали подозрения, и я решил все же делать материал в том виде, в котором он был изложен. На машине были сняты (скрыты) номера. Почему, если никто ничего не скрывает? Свидетели видели полицию на месте, но присутствующие Спартак Гукасян, Виталий по прозвищу «Бармалей», и Андрей Жуков уходили от ответа о присутствии полиции, — написал он.

Отметим, что Спартак Гукасян является главой Вознесенского районного совета, а Андрей Жуков — вице-мэром Вознесенска.

Спартак Гукасян Андрей Жуков

По предположениям Сергея Потушинского, третьему человеку, присутствовавшему на месте аварии, Виталию, Евгений Величко когда-то предлагал работу на предприятии «Памир-строй», соучредителем которого он был до избрания на пост городского головы. При этом сейчас сам мэр отрицает, что знает его. По словам журналиста, этот мужчина пытался договориться с ним о том, чтобы новость не публиковали. Также, отметил Сергей Потушинский, он пытался выдать себя за водителя авто, попавшего в ДТП.

Виталий на видео игнорирует вопросы журналиста о том, как машина городского головы оказалась у него, и отворачивается от камеры.

— На видео вы слышите мой прямой вопрос официальному лицу, первому заму Андрею Жукову, был ли мэр за рулем данного автомобиля. Получаю ответ, что он не в курсе. Что является ЛОЖЬЮ. Почему он дает именно такой ответ (тут сугубо мои домыслы) — потому что должностные лица еще не договорились о версии, которую будут рассказывать общественности. Поэтому лучше и не опровергать, и не подтверждать факт присутствия ЕА (Евгений Александрович, мэр, — прим.) за рулем. Ко мне подходит некий Виталий и пытается договориться о том, чтобы не было никакого материала на этот счет. Мэр утверждает, что это посторонний ему человек, к которому он не имеет никакого отношения. Я бы хотел уточнить, а не работает ли данная особа на Памире. Ранее мер рассказывал, что предлагал работу этому человеку на фирме, в которой до назначения на пост главы города был соучредителем. Почему тогда этот человек находился там, и активно участвовал в освобождении авто главы и выдавал себя за водителя? Ответ слышал и господин Жуков, но не возражал о такой трактовке обстоятельств, зная при том, что за рулем был лично мэр, — написал журналист.

Сергей Потушинский рассказал, что полицейские уехали с места ДТП, а когда он обратился в пресс-службу, там ему сказали обращения об аварии с участием мэра не поступало.

— В полиции сказали, что обращения об ДТП с участием Величко Е.А. не было. Хотя свидетели утверждали, что полиция была. Мне пришлось лично вызвать полицию еще раз, чтобы установить правду о происходящем. В 9:50 свидетели еще раз фиксировали авто полиции на месте происшествия, но уже без авто главы. Все эти детали сподвигли меня делать честно мою журналистскую работу — придать факт происшествия со всеми деталями гласности. Только после того, как я начал обзвон больниц и не получил внятного ответа, обращался ли мэр за медпомощью тем утром, меня набрал лично Евгений Александрович и подтвердил, что он был за рулем и дал комментарий о том, как и почему это произошло. Что мной и было в точности изложено в самой первой статье о ДТП, — отметил журналист.

Он добавил, что не писал о том, что мэр скрывался, а только изложил хронологию событий в тот день.

Еще одной интересной деталью стало то, что изначально в полиции опубликовали информацию о том, что пассажиров в автобусе на момент аварии не было. Однако в комментариях под новостью вознесенцы писали, что в автобусе находились дети, ехавшие в школу. Вечером в релизе об открытии уголовного дела полиция обновила данные, указав о присутствии детей, которых взрослые забрали с места до приезда аварии.

Ранее сообщалось, что события ДТП квалифицированы по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал бывшего чиновника Николаевской облгосадминистрации Игоря Бурду за попытку скрыться на автомобиле от правоохранителей. Погоня произошла весной. Узнав об инциденте, глава облгосадминистрации Виталий Ким потребовал от Игоря Бурды написать заявление об увольнении. После чего чиновник написал заявление и ушел с должности главного специалиста управления капстроительства облгосадминистрации.