В Николаеве стартовал демонтаж рекламных конструкций по улице Херсонское шоссе.

Об этом информируют на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

По состоянию на 11:00 убрали три конструкции размером 3*6 метров. Как утверждает директор департамента Андрей Ермолаев, «это только начало».

— Херсонское шоссе — достаточно узкая, но оживленная улица. Такие огромные рекламные средства не просто искажают ее внешний вид, но и создают немало неудобств для участников дорожного движения. Планируем уменьшить там общее количество рекламных средств, — отметил Андрей Ермолаев.

Он напомнил, что сегодня, 22 сентября, исполком согласовал новую схему расположения рекламных конструкций, которая позволит размещать вдоль Херсонского шоссе ситилайты и бэклайты размером 3*4.

— Они должны постепенно заменить огромные билборды, как те, которые мы убрали. Эта схема согласовалась с представителями инженерных сетей и патрульной полицией. Поэтому магистральная улица будет иметь не только цивилизованный вид, но и станет более безопасной, — убежден директор ведомства.

Ранее сообщалось, что появившиеся в центре Николаева рекламные арт-объекты компании «Киевстар» в формате огромной «синей руки» и наушников не пришлись по душе горожанам. После многочисленных жалоб местных жителей объект был демонтирован 16 сентября.