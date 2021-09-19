Внезапно появившиеся в центре Николаева рекламные арт-объекты в формате огромной «синей руки» и наушников не пришлись по душе горожанам. После многочисленных жалоб местных жителей объект был демонтирован 16 сентября.

Об этом сообщает NikLife со ссылкой на Департамент внутреннего финансового контроля Николаевского горсовета.

На месте соответствующей скульптуры остались два железных костыля, которыми он был прикреплен к земле. Они выступают над землей примерно на 20 сантиметров. Почему их не извлекли из почвы неизвестно. Вопрос о законности установки конструкции так и остался открытым.

Тем временем, вторую рекламную конструкцию, которая ранее стояла также в сквере «Розовый», перенесли в Каштановый сквер.

— Ярко синяя скульптура явно не вписывается в формат излюбленного места отдыха горожан. Она, как и «синяя рука», установлена частично на пешеходной зоне и на земле. В отличии от демонтированной «руки с телефоном», она закреплена всего одним костылем. Соответственно надежность и данной конструкции не вызывает доверия, — пишет издание.

Пользователь FacebookMarinaLu опубликовала ответ оператора мобильной связи «Киевстар», которому принадлежит рекламный объект, где сказано, что компания сожалеет, что «арт-объекты» не понравились горожанам. В «Киевстар» подчеркнули, что подрядчик, установивший конструкции, предварительно получил все необходимые разрешения. Кроме того, перед установкой они продемонстрировали ответственным чиновникам, визуализацию объектов в городском пространстве.

Напомним, ранее в Николаеве демонтировали новый фонтан на аллее возле Центрального городского стадиона, который горожане также негативно восприняли и просили убрать. Шуточной фотожабой на появление объекта также отреагировал и городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Директор Центрального городского стадиона Владимир Коссе рассказал, что фонтан установили по двум причинам: чтобы обозначить пешеходную зону, а также чтобы создать еще одну зону для отдыха горожан, место для фотографий.