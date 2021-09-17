Горожане обратили внимание на скульптуру синей руки, расположенную прямо на зеленой зоне по улице Соборная — объект уже демонтировали.

Ситуацию обсудили в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

— Прошу проверить, есть ли разрешение на такой «шИдевр» в центре города посреди клумбы, — написала Оксана Крянга.

В комментариях к публикации отметили, что название сквера «Розовый» не соответствует действительности, так как вместо высаженных роз на зеленой зоне разместили рекламу. Синюю руку сравнили с «рукой Кремля», а также вспомнили похожую скульптуру на *8 ПРИЧАЛе под названием «Средний путь/Middle Way» Богдана Раца.

Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции также прокомментировал пост и сообщил, что арт-объект уже демонтировали.

Однако горожане также указывали, что подобные конструкции появились еще в нескольких местах в городе. Директор департамента Андрей Ермолаев посоветовал обращаться с этими заявками в ведомство.

— У нас экстрасенсы пока не работают в департаменте. Будут обращения – мы отработаем. Сказали, что поставили (рекламу, — прим.), кому-то оно мешает — с удовольствием вчера приехали и убрали. Если у нас каждый, кто захочет, будет какую-то табличку тыкать в сквере, мы замучаемся, — рассказал Андрей Ермолаев.

Он добавил, что за размещение такого объекта в сквере никто не получил штраф.

— Мы не знаем, кто поставил, оштрафовать даже некого. Просто убрали и все. Если говорят, что в Каштановом сквере (находится арт-объект, — прим.) – пошлю людей, поедем, проверим. Если где-то еще – пусть обращаются, — отметил директор департамента.

Напомним, николаевская организация партии «Демократична сокира» выступила против использования изображения кораблей на мурале, который создает команда бизнес-платформы «Мрій дій» на пересечении улиц Набережная и Фалеевская в Николаеве.