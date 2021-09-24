Прекращать подачу электрической энергии жителям общежитий КП СКП «Гуртожиток», у которых заключены соглашения прямого абонирования с АО «Николаевоблэнерго», не будут.

Такую информацию изданию НикВести озвучили в пресс-службе «Николаевоблэнерго».

Жителям, которые платят напрямую «Николаевоблэнерго», не стоит переживать. Объявления, размещенные на подъездах общежитий о вынужденном прекращении подачи электричества, касаются тех абонентов, которые до сих пор платят за свет на счета КП «Гуртожиток». Предприятие уже задолжало «Николаевоблэнерго» 15 миллионов 443 тысячи гривен. В пресс-службе «Николаевоблэнерго» подчеркнули, что отключат свет только в том случае, если не будет найдено какое-то компромиссное решение с представителями городской власти и «Гуртожитка».

На предприятии заверили, что в ближайшее время опубликуют официальное заявление касаемо ситуации с задолженностью КП «Гуртожиток».

Напомним, что жители общежитий в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовали объявления, которые на подъездах разместило «Николаевоблэнерго». Горожанам сообщили, что в связи с долгами с 4 октября электроснабжение будет прекращено.

Напомним, что в 2018 году четыре общежития на улице Курортной ПАО «Николаевоблэнерго» отключило от электроснабжения. Задолженность коммунального предприятия «Гуртожиток» перед АО «Николаевоблэнерго» составляет более 16 миллионов гривен. Позже жители общежитий перекрыли дорогу по улице Генерала Карпенко в районе «2 КП». В результате образовалась пробка на дороге. В акции участвовали около 50 жильцов общежития.

В тот же день бывший руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что им удалось разблокировать улицу и восстановить электроснабжение общежитий, которые обслуживает городское КП «Гуртожиток».

Проблема с отключением общежитий КП «Гуртожиток» от электроэнергии возникает уже не первый год.

В сентябре 2014 года ПАО «Николаевоблэнерго» прекратило подачу электрической энергии 8 общежитиям, находящимся на балансе КП СКП «Гуртожиток». Тогда причина была в 6 миллионах 421 тысяче гривен, которые «Гуртожиток» задолжал облэнерго.

В ноябре 2016 года бывший директор КП Евгений Павлович сообщил, что КП задолжало больше 16 миллионов гривен «Николаевводоканалу», «Николаевоблэнерго» и Государственной фискальной службе.

В одном из выпусков программы журналистских расследований Андрея Лохматова «Чергова зрада» на тему «Гуртожиток для депутата» шла речь о том, что Солтыс Екатерина Олеговна - дочка депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса, получила в 2015 году помещение 120,5 квадратных метра в общежитии по адресу Потемкинская, 131в. Так называемая комната № 214 на 1 этаже. Депутат горсовета Олег Солтыс был руководителем КП «Гуртожиток».