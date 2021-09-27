Жители Николаева обратили внимание городских властей на проблему маргинального поведения бездомных и алкоголиков — люди регулярно «оккупируют» лавочки на остановочном комплексе «6-я Слободская» по проспекту Центральному.

Соответствующее обращение опубликовали в группе Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook.

Эту ситуацию горожане связывают с работой «наливаек» — объектов нелегальной торговли алкогольными напитками.

— Проспект Центральный — 6-я Слободская. Вопрос к городской администрации, когда это закончится?! Это просто жесть, бомжи и алкаши оккупировали все лавочки, даже на остановках общественного транспорта спят. Когда закроют эти притоны в виде наливаек, когда этот кошмар наконец исчезнет с наших глаз? — сказано в сообщении.

В подтверждение николаевцы опубликовали видео.

Ранее сообщалось, что в Николаеве чиновники мэрии разработают интерактивную карту, где каждый горожанин сможет отметить «наливайки» — объекты нелегальной торговли алкогольными напитками.

Позднее заместитель городского головы Николаева Юрий Степанец констатировал, что все принимаемые меры не приводят к закрытию точек нелегальной торговли алкогольными напитками.

Напомним, Николаевский горсовет рассмотрит запрет на продажу алкоголя в городе с 22:00 до 10:00.

Напомним, в марте члены комиссии по вопросам гласности и законности Николаевского горсовета единогласно поддержали такую инцииативу.

Отметим, что впервые инициатива о запрете продажи в Николаеве после 22:00 алкоголя подымалась еще в 2009 году. Тогда в Николаеве даже проходили соответствующие общественные слушания.

В 2010 году вопрос о необходимости введения ограничений на продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков говорил начальник отдела криминальной милиции по делам детей УМВС Украины в Николаевской области Вячеслав Мунтян.