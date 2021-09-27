Сотрудники Государственного бюро расследований задержали работника одного из районных отделений полиции в Запорожской области и его сообщника. Те продавали крупные партии наркотиков, которые проходили как вещественные доказательства по делам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Следователи установили, что полицейский систематически забирал у подозреваемых наркотики — в частности, метадон. Перед тем, как отправить их на хранение, он подменял наркотики обычными лекарствами или визуально похожими смесями.

Сбытом занимался его сообщник, не являвшийся работником правоохранительных органов. Сотрудники ГБР задержали обоих 26 сентября во время сбыта очередной партии наркотиков.

Сейчас Госбюро расследований проверяет возможную причастность других сотрудников полиции к этому преступлению. Правоохранители провели 13 обысков, в том числе по местам работы и проживания задержанных.

ГБР готовится объявить задержанным о подозрении по части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители задержали в Николаеве мужчину и его беременную сообщницу, которые занимались сбытом наркотиков, у них изъяли вещества на более 700 тысяч гривен.