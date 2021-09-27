Предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ» практически завершили подготовку к отопительному сезону. Все ремонтные работы выполняются согласно графикам.

Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, передает корреспондент НикВести.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов отчитался о 90% готовности. По его словам, до официального начала сезона предприятие будет готово полностью. На данный момент завершаются работы по модернизации двух котельных по проекту Всемирного банка.

— Предприятие работает согласно графика. Готовность – 90%. Основные работы проводятся на двух котельных по улице Самойловича, 42 и Новозаводская, 48, которые идут под реконструкцию. Плановое окончание работ 15 октября, до начала отопительного сезона. Все остальные работы проводятся согласно графикам, — проинформировал Николай Логвинов.

Кроме того, он сообщил, что по окончанию ремонтных работ еще не заасфальтировали 20 разрытий. Он заверил, что все работы завершат до 15 октября.

В свою очередь руководитель ЧАО «Николаевская ТЕЦ» Владимир Удод заверил, что предприятие готово к отопительному сезону на 97%. Он подчеркнул, что практически завершены работы по устранению порывов на теплосетях.

Ранее сообщалось, что в «Николаевоблтеплоэнерго» обещало до начала отопительного сезона закончить модернизацию двух городских котельных. Так, на котельную по улице Новозаводской, 48 уже доставили последний из трех новых котлов, установка которых состоится в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» за средства Всемирного банка.

Напомним, что в случае, если в этом отопительном сезоне будет действовать тариф на тепло, утвержденный в прошлом году, то коммунальному предприятию «Николаеволтеплоэнерго» потребуется 330 миллионов гривен компенсации. Это связанно с существенным ростом цены на природный газ.