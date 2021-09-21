Работая на новом оборудовании, которое установят в пяти котельных города, «Николаевоблтеплоэнерго» планирует сэкономить до 3 миллионов кубов газа за сезон.

Об этом в эфире программы «Діалог» на канале МАРТ рассказал директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Он напомнил, что предприятие стало участником проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины», финансируемого Мировым банком. В течение 2020-2021 годов в городе удалось запустить 3 крупных обновленных районных котельных: по проспекту Героев Украины, 72А, на улице Белая, 71, и по адресу Спортивная, 1к.

В планах закончить установку оборудования в котельных по улицам Самойловича, 42 и Новозаводская, 48.

— Ремонт на обеих котельных идет согласно графикам. Мы планируем запускаться уже в этом сезоне на новом оборудовании. Самойловича, 42 – котлы стоят, там идут сварочные работы, обвязка и тому подобное. На Новозаводской, 48 из трех котлов два уже установлены, идет процесс их подключения. Один котел выехал в пятницу из Италии, к концу недели мы планируем его получить, - добавил он

Николай Логвинов подчеркнул, что новое оборудование позвонить предприятию экономить средства, поэтому его необходимо запустить в работу как можно скорее.

— В этом году проект Мирового банка заканчивается. Мы хотим быть первыми в Украине, кто закончит работы согласно графикам, потому что остальные города планируют продлить срок реализации проекта еще на год. Но мы ускорились, потому что установка нового оборудования дает нам экономию от 20% до 30%. На наших котельных мы планируем экономить до 3 миллионов кубов газа за сезон. Это достаточно серьёзные деньги, поэтому есть смысл поднапрячься и закончить реконструкцию в этом году, - сказал он.

Ранее директор «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов рассказал, что в городе есть ЖЭКи и ОСМД, которые отказываются промывать трубы перед отопительным сезоном из-за финансовых проблем.