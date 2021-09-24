В Николаеве на котельную по улице Новозаводской, 48 доставили последний из трех новых котлов, установка которых состоится в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» за средства Всемирного банка.

Об этом сообщили в пресс-службе ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Сейчас продолжаются работы по его монтажу. Два аналогичных жаротрубных водогрейных котла Riello RTQ 1000T тепловой мощностью 10 МВт уже установили.

На предприятии напоминают, что в этом году работы по модернизации объектов ведутся на котельных по адресам: ул. Новозаводская, 48 и ул. Самойловича, 42. В прошлом году была завершена модернизация котельных на улице Белой, 71, ПГУ, 72 и улице Спортивной, 1К.

— Модернизация котельных, которую проводит предприятие, позволит экономить энергоресурсы и обеспечить горожанам предоставления качественных услуг по поставке тепловой энергии, — сказано в сообщении.

Ранее коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» попросило у депутатов горсовета 5 миллионов гривен из бюджета для пополнения статутного капитала, чтобы выполнить обязательства по кредиту от Мирового банка.

Ранее стало известно, что из-за ситуации, которая сложилась вокруг экономически необоснованного тарифа на теплоснабжения для коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» прогнозируемые убытки компании к концу года составят около 400 миллионов гривен.